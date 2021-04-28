Студенты Самарского энергетического колледжа изучили вопросы охраны труда во время визита в музей Т Плюс

В международный день охраны труда в интерактивном музее Т Плюс на набережной побывали студенты Самарского энергетического колледжа. амарский музей - единственный в стране, в нем в интересном формате рассказывается об истории теплоэнергетики и производстве тепловой энергии. Для ребят было очень интересно узнать о своей будущей профессии необычные факты.

Во время экскурсии студенты познакомились с этапами производства тепловой энергии на современных теплоэлектроцентралях, сравнили экологичность разных видов топлива.

- День охраны труда прошел максимально насыщенно, ведь большое внимание в экспозиции уделено вопросам энергетической и тепловой безопасности. Рассказ о прошлом и будущем энергетики был очень интересным и информативным, за что огромное спасибо экскурсоводу Александр, - отметили студенты. .

Самарцам же стоит планировать посещение музея нужно заранее - экспозиция будет открыта только до 3 мая. Посещение бесплатное, но записываться на экскурсии лучше заранее по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.