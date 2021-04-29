Тольяттинский "Акрон" победил "Текстильщик" в ФНЛ

В Иваново "Акрон" победил "Текстильщик"

Тольяттинский "Акрон" в 39-м туре ФНЛ на выезде в Иваново встречался с местным "Текстильщиком".

"Акрон" победил со счетом 2:0, оба гола забил Карим Гираев, причем, второй - реализовав пенальти в концовке встречи.

Победы "Акрон" добился после двух подряд неудачных матчей, в которых потерпели поражения сначала от "Нефтехимика", а потом от "Алании".

В турнирной таблице "Акрон" идет 17-м и может покинуть лигу по итогам сезона. До спасительного 16-го места не хватает всего одного балла.

В следующем матче "Акрон" на домашнем поле в Жигулевске встретится с самарскими "Крыльями Советов", которые в 39-м туре уверенно победили "Торпедо". Игра пройдет в воскресенье, 2 мая.