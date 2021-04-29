Гинер и Бабаев из ЦСКА могут прийти в руководство "Крыльев Советов"

Евгений Гинер уже летом может оказаться в "Крыльях Советов". Фото - ПФК ЦСКА

В руководстве самарских "Крыльев Советов" могут произойти изменения. По данным "Спорт-Эксперсс", в клуб уже летом могут прийти Евгений Гинер и Роман Бабаев из ЦСКА.

Гинер сейчас является президентом клуба и заместителем председателя совета директоров, а Бабаев - генеральным директором клуба. В мае прошлого года председателем совета директоров ЦСКА стал помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин (кстати, ранее он приезжал в Тольятти на "Ладе XRAY и чуть не пробил колесо).

Хотя ранее Орешкин заявлял, что госкорпорация не будет вмешиваться в управление ЦСКА, в СМИ сообщают, что взаимопонимания достичь пока не удается. При этом, также сообщается, что Гинер в хороших отношениях с Сергеем Аракеловым - председателем совета директоров самарского банка "Солидарность", который ранее вошел в состав руководства "Крыльев".

Сейчас самарская команда выступает в ФНЛ, но является основным претендентом на повышение в классе. В 39-м туре "Крылья" уверенно победили московское "Торпедо", а скоро сыграют с "Локомотивом" в финале Кубка страны.