Самарцы стесняются ходить в туалет на работе

Самарцы рассказали, почему предпочитают не ходить в туалет на работе

В исследовательском центре Зарплата.ру выяснили, почему самарцы предпочитают не ходить в туалет на работе.

Как выяснилось, 20% опрошенных стесняются ходить в туалет на работе или по разным причинам избегают этого. При этом 18% предпочитают потерпеть, а 28% ждут наиболее подходящего момента, когда кабинка будет точно свободна.

Эксперты выяснили, что самарцы предпочитают "потерпеть" в основном из-за некомфортных условий в санузле. Так, 31% ответили, что в туалете нет бумаги или освежителя воздуха, 27% рассказали, что кабинок недостаточно или они постоянно заняты, 16% пожаловались, что в туалете невозможно закрыть дверь, 13% рассказали о грязи и неприятном запахе, а 3% вообще не имеют туалета на работе.

Кроме того, 7% рассказали, что их руководители следят, как часто сотрудники ходят в туалет и устанавливают лимиты посещений.

Исследование показало, что женщины предпочитают "потерпеть" чаще мужчин - 63% против 37% соответственно