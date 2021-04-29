В Самаре удобства из дворов перенесут в дома

Вскоре исчезнет необходимость ходить за водой с ведрами

В Самаре планируется провести канализацию в 500 частных домов, сообщили в "РКС-Самара".

Сейчас в Самаре реализуются программы, чтобы избавить город от выгребных ям. К центральном водоснабжению подключили 100 частных домов, владельцы еще пятисот также написали заявление о подключении.

Как отмечают в "РКС-Самара", жители порой обращаются группами и просят подключиться целыми улицами. Так, недавно построили водовод на улице Финской в Октябрьском районе. Таким образом, вода появится в 23-х домах.

В дальнейшем планируется подключить к водоснабжению шесть домов на Боевом переулке в Советском районе.