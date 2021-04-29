Михаил Мишустин поддержал предложение единороссов сделать жизнь на селе комфортнее

Единороссы предлагают развивать село

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложения «Единой России» о развитии сельских территорий, обновления общественного транспорта в регионах и выравнивания бюджетной обеспеченности регионов.

Как рассказал руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин, депутаты партии максимально быстро сформируют предложения по реализации поручений президента страны.

Он отметил, что пора стирать границы между городов и селом, делая жизнь в сельской местности такой же комфортной. «Границу между городом и деревней мы должны шаг за шагом стирать, создавая единую комфортную среду для проживания граждан на территории всей Самарской области», - сказал Живайкин.

Затронул он и вопросы газификации. В регионе этот вопрос стоит не столь остро – газом обеспечены 94% территории. Однако, считает Живайкин, это не должно расхолаживать. Он отметил, что по-прежнему газа нет в некоторых населенных пунктах, этой весной планируют разработать конкретные действия, чтобы решить данный вопрос.