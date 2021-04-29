Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 10:41

В Самаре 80-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам почти 900 тысяч рублей

Пожилой мужчина хотел сберечь средства, но вместо этого лишился их
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (2)Комментарии (2)
Полицейские призывают граждан быть бдительными

Полицейские призывают граждан быть бдительными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 80-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам 857 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионеры позвонили аферисты, представившиеся работниками некоего финансового учреждения. Они вошли в доверие к пожилому человеку и сказали ему, что если он хочет сохранить свои накопления, то должен перевести их на другой счет. Доверчивый мужчина последовал инструкциям мошенников и лишился своих сбережений.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ранее телефонные мошенники обманули предпринимателя в Тольятти.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не верить мошенникам, которые звонят или присылают сообщения, пытаясь выманить деньги. Такие разговоры нужно сразу прекращать, и на сообщения не отвечать.