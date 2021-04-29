В Самаре 80-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам почти 900 тысяч рублей

Полицейские призывают граждан быть бдительными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 80-летний пенсионер перевел телефонным мошенникам 857 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пенсионеры позвонили аферисты, представившиеся работниками некоего финансового учреждения. Они вошли в доверие к пожилому человеку и сказали ему, что если он хочет сохранить свои накопления, то должен перевести их на другой счет. Доверчивый мужчина последовал инструкциям мошенников и лишился своих сбережений.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Ранее телефонные мошенники обманули предпринимателя в Тольятти.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и не верить мошенникам, которые звонят или присылают сообщения, пытаясь выманить деньги. Такие разговоры нужно сразу прекращать, и на сообщения не отвечать.