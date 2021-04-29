Жители Самары поделились своими впечатлениями от посещения интерактивного музея теплоэнергетики

Музей Т Плюс очень порадовал жителей города Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре работает единственный в России интерактивный музей теплоэнергетики Т Плюс. За несколько недель его посетили уже больше ста экскурсий. Среди гостей - молодые и пожилые люди. Многие из них были приятно удивлены уникальной экспозицией.

- Раньше я даже не интересовалась тем, как устроены тепловые сети. Но экскурсоводы все доступно объяснили, мне стало интересно. Особенно впечатлил образ того, что теплосети - это кровеносная система нашего города, - рассказала студентка медицинского университета Ирина Колчина.

Школьник Платон Ушаков тоже в восторге. Он заявил, что был во многих музеях страны, но такого крутого еще не видел.

- Много интересной и разнообразной информации о теплоэнергетике. И что самое главное, вся она подана в доступной форме, интерактивно, красочно, - поделилась учитель начальных классов Наталья Абрамова.

Напомним, что экспозиция работает только до 3 мая. Посещение музея бесплатное. Лучше всего записаться на экскурсию заранее по телефону +7 961 387 97 37. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.