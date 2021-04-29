В Тольятти ищут блондинку, которая украла дорогие швейцарские часы

Сейчас полиция выясняет, куда могла пропасть часики стоимость. 120 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинская полиция проводит проверку по сообщению о пропаже наручных часов. Причем не простых, а золотых – производства Швейцарии с кожаным ремешком, стоимостью примерно 120 тысяч рублей.

-По предварительным данным, 23 апреля владелец принес их в мастерскую по ремонту часов на ул.Автостроителей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Как и куда они оттуда могли пропасть – выясняем. Есть предположение, что их могла унести миловидная блондинка. Но это пока не точно.

У часов есть небольшой дефект, который не позволит их перепродать задорого, зато послужит опознавательным знаком для полиции и законного владельца.

Сообщение о пропаже часов в полицию поступило днем 27 апреля, уголовное дело пока не возбуждено, стражи порядка проводит проверку и выясняют подробности произошедшего.