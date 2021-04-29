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Общество29 апреля 2021 11:39

Самарские ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей по инициативе губернатора Дмитрия Азарова
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарские ветераны получат выплаты на День Победы

Самарские ветераны получат выплаты на День Победы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К Дню Победы самарские ветераны получат дополнительные выплаты, об этом сообщил губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

- Предлагаю к важной дате выплатить по 10 тысяч рублей инвалидам и участникам ВОВ, по 5 тысяч — труженикам тыла и блокадникам, по 2 тысячи — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны, - отметил он.

По словам главы региона, эти небольшие выплаты, которых раньше не было, станут не только мерой поддержки, но и знаком благодарности для ветеранов губернии.

Напомним, в мае 2020-го году работающим ветеранам труда вернули выплаты, которые перестали платить в 2017-м году.