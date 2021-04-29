В Самаркой области стало немного меньше летальных исходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирусом заразились 176 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 61 343 человека. Из них выздоровели 58 454 пациента, в том числе, 184 - за прошедшие сутки.

В предыдущие дни в регионе фиксировали много смертельных случаев, практически две недели ежедневно было порядка 15-ти летальных исходов. Сегодня это число несколько снизилось - за сутки скончались шесть человек. Всего умерли 1 482 человека.

В целом по стране за сутки 9 284 новых случаев заражения в 83-х регионах страны. Всего заболели почти 4,8 человек.