Задержанные экстремисты украинской организации готовили массовые убийства и в Самаре

Задержанные при допросах рассказали о готовящихся массовых убийствах. Фото - кадр оперативной съемки

Задержаны сторонники украинского молодежного радикального сообщества "МКУ", готовившие массовые убийства в Самаре. Об этом сообщают в ФСБ РФ.

Всего задержано 16 сторонников организации, причастных к насильственным преступления, а также пропаганде экстремизма. В опубликованном в сети оперативном видео один из задержанных во время допроса рассказал, что в их задачи входила подготовка массовых убийств в разных городах, в том числе, в Самаре.

По версии следствия, организатором экстремистского сообщества является гражданин Украины Егор Краснов. Задержанные подтвердили, что именно он выдавал им конкретные указания и призывал к совершению террористических актов.

Как говорится в сообщении ФСБ, преступная деятельность велась поэтапно. Сначала сторонники наносили экстремистские надписи на фасады зданий, затем им предлагалось избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур, а в дальнейшем с применением оружия нападать на представителей силовых структур и осуществлять подрывы зданий органов власти.

Расследование продолжается и идет сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстремисты украинской организации готовили взрывы в России

Продолжается расследование деятельности участников интернет-сообщества «МКУ» (подробнее)