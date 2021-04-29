Проект охранной зоны для исторического центра Самары примут не раньше конца года

Проект охранной зоны пришлось корректировать Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия на территории исторического поселения Самары примут в лучшем случае в конце текущего года. Об этом сообщили во время работы круглого стола по теме реализации концепции исторического поселения в Самаре.

Как рассказал руководитель управления главного архитектора администрации Самары Игорь Галахов, проект могут принять и в начале следующего года. Изначально планировалось принять в декабре 2020-го года, однако, возник ряд вопросов. Проект пришлось корректировать, проводить поквартальный анализ с определением правил для конкретных локаций. Сейчас эта работа продолжается. Техническую сторону вопроса проработают в мае, а затем проведут историко-культурную экспертизу, которая займет еще 45 дней. В дальнейшем еще потребуется согласование с общественностью и антикоррупционная оценка. Если не будет замечаний, на это уйдет еще пара месяцев.

Статус исторического поселения территория старого города в Самаре получила в 2019-м году в границах набережной Самары, улиц Засекина, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной Волги. Ранее в городской думе утвердили новые правила застройки и землепользования в Самаре.

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