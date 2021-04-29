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Общество29 апреля 2021 13:26

В Самаре с 30 апреля 2021 года откроют еще шесть остановок речного транспорта

Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Теплоходы будут делать еще шесть остановок

Теплоходы будут делать еще шесть остановок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское речное пассажирское предприятие сообщило об открытии сразу шести остановочных пунктах с 30 апреля 2021 года.

Так, теплоходы будут курсировать до Зольного, Солнечной Поляны, до поселка Богатырь и в Винновку. Кроме того, открываются причалы Пляж им. Фрунзе и Осипенко в Самаре.

Актуальное расписание движения судов на пригородном маршруте можно посмотреть на сайте Самарского речного пассажирского предприятия или по телефонам 8(846)222-91-91, 8-917-011-42-21.