Все билеты на матч "Крыльев Советов" с "Локомотивом" в финале Кубка России проданы

Финал Кубка хотят посмотреть болельщики со всех уголков страны

Билеты на финал Кубка России по футболу, в котором самарские "Крылья Советов" сыграют с московским "Локомотивом", проданы. Об этом генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил РИА Новости.

Он отметил очень высокий ажиотаж и рассказал, что на финальную игру хотят попасть болельщики со всех уголков страны.

Игра пройдет на арене "Нижний Новгород". Из-за ограничений по вместимости в 50% на матч смогут допустить 21 тысячу болельщиков. Алаев не исключает, что билеты еще могут появиться, если не все коллективные заявки будут выкуплены.

При этом в четверг, 29 апреля, на официальном сайте самарской команды появилась информация, что продолжается продажа билетов из выделенной для самарских болельщиков квоты. С сегодняшнего дня по 5 мая на сайте "Крыльев" билеты смогут купить болельщики, ранее зарегистрировавшиеся на сайте. А с 6 мая продажа будет открыта для всех остальных, если билеты еще окажутся в продаже. Ранее закончился этап продаж, когда билеты могли купить владельцы сезонных абонементов на домашние матчи "Крыльев".

Победив в полуфинале грозненский "Ахмат", самарцы вышли в финал, где сыграют с московским "Локомотивом".