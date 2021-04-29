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Общество29 апреля 2021 14:15

Из Самары в Минск запустят прямые авиарейсы

Самолеты будут летать в столицу Белоруссии по средам
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Минск теперь можно летать из Самары напрямую

В Минск теперь можно летать из Самары напрямую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прямые рейсы из Самары в Минск запустят с 5 мая, сообщили в самарском аэропорту Курумоч.

Самолеты в столицу Белоруссии будут летать по средам. Из Самары в Минск можно будет отправиться в 4:25, прибытие – в 5:55. В обратном направлении рейсы отправляются в 0:15, в Самару прибывают – в 3:25. Таким образом, полет займет порядка двух часов.

Выполнять рейсы будет авиакомпания «Белавия». Минимальная цена билета составит 84 евро в одну сторону, а туда и обратно можно слетать за 163 евро.

Ожидается, что открытие этого направления позволит развить туризм в Самарской области.