В СВГК рассказали, как самарцам пользоваться газом в майские праздники

Самарцам рассказали, как правильно обращаться с газом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В преддверии майских каникул Средневолжская газовая компания напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования газом в быту:

• Опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.

• Следите за нормальной работой газопотребляющих приборов. Регулярно проверяйте тягу: до включения приборов и во время их работы.

• Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале, щелей под дверями ванной комнаты, где установлен газовый водонагреватель.

• Опасна одновременная работа газовой колонки и вытяжки над газовой плитой (или в санузле) при закрытой форточке даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале! В этом случае, как правило, происходит нарушение отвода продуктов сгорания. В результате не имеющий запаха угарный газ поступает в жилое помещение и приводит к тяжелому отравлению людей вплоть до летального исхода. При малейшем подозрении на плохую тягу в дымоходе необходимо немедленно прекратить пользование газом, проветрить помещение и обратиться к специалистам для проверки дымохода и восстановления нормальной вентиляции. Неисправный дымоход – основание для прекращения подачи газа до восстановления его работоспособности.

• Недопустимо отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться отопительным котлом с неисправной автоматикой. Необходимо пригласить для ремонта представителя специализированной обслуживающей организации.

• Недопустима самовольная установка и перемещение газового оборудования: плит, котлов, водонагревательных приборов. Если Вы планируете любое изменение схемы газоснабжения, необходимо обратиться в специализированную газовую компанию.