ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов

Программа позволит приобрести участок и построить дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со 2 квартала и до конца года.

«Сегмент частного строительства является перспективным для рынка недвижимости в России. ВТБ готовится запустить новый продукт для клиентов, желающих построить дом, и поддерживает решение развивать сектор ИЖС на общегосударственном уровне, включая поддержку финансирования домохозяйств. В перспективе граждане получат более комфортное и доступное жилье, банки – дополнительные гарантии его строительства, а отрасли экономики России – дополнительный импульс для развития», – отметил Анатолий Печатников.

Проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Причина состоит в том, что рынок ИЖС развит слабее по сравнению с недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии показал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 г.

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты.

«Спрос россиян на ипотеку не снижается, а продолжает расти. По нашим прогнозам, рынок в январе-апреле может вырасти более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, продажи превысят 1,7 трлн руб. При этом доля индивидуальных построек в ипотеке пока остается недостаточной. Поэтому считаем приоритетно важным обеспечить граждан возможностью не только переехать в города и приобрести квартиру в новостройке или вторичке, но и построить дом в своем регионе. Подчеркну, что особо важно на фоне такого развития ИЖС не допустить роста цен как на сами объекты, так и на всю цепочку строительства», – добавляет Анатолий