Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал, сыграет ли Зиньковский в финале Кубка России

Антон Зиньковский доигрывал матч с "Ахматом" с травмой Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Наставник самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после игры с "Торпедо" ответил на вопрос, сыграет ли Антон Зиньковский в финале Кубка России по футболу с "Локомотивом". Игра пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Полузащитник не выходит на поле после полуфинального матча с "Ахматом", где он получил повреждение.

- Динамика хорошая. Он прошел хорошо этот отрезок с точки зрения лечения. Будет ли готов к следующей игре или через, мы еще не знаем. На финал Кубка прогноз благоприятный, - отметил Осинькин на пресс-конференции.

По словам специалиста, лечение - это лотерея. Все хотят, чтобы Антон вернулся как можно быстрее. Тренер также поделился, что повреждение в Грозном полузащитник получил в самом начале матча, но как лидер не смогу уйти с поля и помогал команде.