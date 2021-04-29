На тротуарах на проспекте Масленикова начали укладывать плитку

На проспекте Масленикова укладывают плитку. Фото - городская администрация

В Самаре начали ремонт на проспекте Масленикова, там укладывают плитку на тротуарах, сообщают в городской администрации.

Сейчас рабочие делают щебеночное и песчаное основание тротуара, а также ставят бордюры. Обновить планируют участок от Ново-Садовой до Мичурина.

Как отмечают в администрации, плиточное покрытие тротуара удобно для эксплуатации. При необходимости, например, для экстренного ремонта коммунальных сетей, ее можно быстро убрать, а затем выложить вновь. Чтобы подобное приходилось делать реже, параллельно приводят в порядок коммуникации.

Ранее в Самаре начался долгожданный ремонт Ракитовского шоссе. Также в городе делают дорогу на Московском шоссе и строят крупную развязку около "Современника".