В ночь с 1 на 2 мая 2021 года в Самаре пустят дополнительные автобусы к храмам

К пяти храмам Самары будут поданы автобусы для граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в Пасхальную ночь с 1 на 2 мая будет организована работа дополнительных автобусов к самарским храмам. Об этом сообщили в администрации Самары.

- С 2:00 будут осуществляться пассажирские перевозки от Покровского кафедрального собора, храма во имя апостолов Петра и Павла, храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов, - сообщили чиновники.

Ранее КП-Самара рассказывала, где в Самаре можно отметить праздник Светлой Пасхи, который в этом году приходится на 2 мая. В городе на праздник планируется много событий – поездки в святые места нашего края, тематические экскурсии по городу и пасхальные фестивали.