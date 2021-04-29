Здания, являющиеся ценными градоформирующими объектами в Самаре, сносить не будут

В Самаре не будут сносить дома, представляющие историческую ценность Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Здания, претендующие на включение в список ценных градоформирующих объектов в Самаре, выведут из перечня домов, подлежащих сносу. Об этом стало известно по итогам работы круглого стола по теме реализации концепции исторического поселения в Самаре.

В настоящее время разрабатываются способы защиты подобных домов. Экспертам и общественникам предстоит решить, как сохранить дома, ценные в историческом плане, однако, пребывающие в ветхом состоянии.

Ранее сообщалось, что часть домов, представляющих историческую ценность, попали в список тех, которые нужно снести. Однако, в дальнейшем были утверждены границы исторического поселения.

Статус исторического поселения территория старого города в Самаре получила в 2019-м году. До конца прошлого года должны были принять проект охранной зоны для исторического центра, однако, документ потребовал корректировки. Ожидается, что проект примут в конце текущего года или в начале следующего.