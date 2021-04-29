Строители рассказали, когда перекроют Ново-Садовую в Самаре

Пока скважины бурят на газоне, но скоро ситуация изменится Фото: Ольга НОВИКОВА

Строители рассказали, когда перекроют улицу Ново-Садовую в Самаре. По их словам, это произойдет примерно через месяц.

29 апреля на магистрали стартовали работы по бурению скважин для сооружения свай новой двухуровневой развязки. Всего строители соорудят 19 опор, каждая из них будет состоять из 16 свай. Пока бурят скважины для тех опор, которые располагаются на месте газона между проезжей частью и трамвайной линией, поэтому перекрытия Ново-Садовой не требуется. Однако в скором времени ситуация изменится.

- С июня мы собираемся переключить движение транспорта на дублеры и начать поэтапно перекрывать проезжую часть Ново-Садовой, - пояснил заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

В общей сложности строительство опор для путепровода может занять 6-7 месяцев. Пока все работы идут по графику.

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