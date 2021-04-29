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Общество29 апреля 2021 17:17

Жителей Самары приглашают открыть летний сезон с МЕГОЙ

В программе мероприятия - спортивные активности и мастер-классы, а также угощения от смузи-бара
Источник:kp.ru
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В Самаре ждут лето

В Самаре ждут лето

Жителей Самары приглашают открыть летний сезон вместе с МЕГОЙ. Уже 13 мая начнут работать летние площадки, которые находятся рядом с торговым центром. В 11.00 начнутся интересные мероприятия, на которые приглашают и взрослых и детей.

В программе совсем летнего мероприятия - прогулка, мастер-классы, смузи-бар, спортивные активности и угощения.

Гостей ждут конкурсы и интересные подарки - брендированный мерч и сертификаты ИКЕА. Место встречи всех, кто собирается начать сезон активного отдыха и летних селфи, - центральный вход.