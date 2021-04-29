В Самаре открылся региональный центр «Мой бизнес»

Дмитрий Азаров поддержал идеи самарских бизнесменов

В четверг, 29 апреля, в Самаре состоялось открытие регионального центра «Мой бизнес», где предприниматели региона смогут получить необходимые меры господдержки, получить консультацию по важным вопросам, а также оформить кредиты и льготы по разным программам.

В центре разместилась вся действующая региональная инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта. Кроме того, для предпринимателей будут доступны услуги МФЦ. Сейчас в Самарской области работают шесть центров «Мой бизнес», но региональный считается самым крупным из них.

На открытии центра побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он обсудил с предпринимателями региона идеи и бизнес-проекты. Предприниматели предложили проводить на постоянной основе мастер-классы для начинающих бизнесменов, а также были затронуты темы экологии и образования.

Дмитрий Азаров поддержал инициативы представителей бизнес-сообщества и пообещал помочь в реализации идей.