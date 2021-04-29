В Тольятти начали бороться с вечной пробкой на Приморском бульваре

Жители Тольятти более 10 лет мучаются в пробке

Активисты ОНФ собрали подписи жителей Тольятти, которые более 10 лет жалуются на пробку на Приморском бульваре. Письмо с обращением было направлено губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Более 10 лет жители Тольятти мучаются в автомобильной пробке на выезде в сторону поселка Приморский. На участке в районе Московского проспекта и Приморского бульвара были выявлены системные недочеты в планировке территории, которые заключаются в отсутствии учета транспортной нагрузки при развивающейся застройке Автозаводского района, - сообщил председатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

Письмо по ситуации с приложением 914 подписей местных жителей было направлено Дмитрию Азарову. Активисты выражают уверенность, что губернатор не оставит проблему жителей Тольятти без внимания и уже 30 апреля, представляя нового главу Тольятти Николая Ренца, будет обозначен вектор по экстренному решению данной проблемы.