В Самаре праздничное богослужение в Софийском соборе будут транслировать в прямом эфире

Праздничные богослужения пройдут во всех храмах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в праздник Пасхи пройдут пасхальные службы в храмах. В прошлом году из-за ситуации с коронавирусом всех верующих призвали воздержаться от посещения церквей. В этом году, часть коронавирусных ограничений были сняты, однако на данный момент обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы. В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире. Так верующие смогут поучаствовать в службе дистанционно, соблюдая действующие требования по самоизоляции.

- Праздничное богослужение будет совершаться во всех храмах региона. Однако просим православных самарцев проявить рассудительность и соблюдать все необходимые меры предосторожности, - обратились к горожанам представители Самарской епархии.