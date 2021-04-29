В Самарской области на майские праздники отменили электропоезда до Жигулёвского моря

Пассажирам стоит быть внимательными при планировании поездки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала измененный график работы электричек в выходные и праздничные дни. Так, с 30 апреля по 11 мая устанавливается новый порядок движения пригородных поездов в Самарской области.

Так, 30 апреля и 7 мая электропоезда будут курсировать по расписанию рабочей пятницы, 1, 2, 8 и 9 мая по выходной субботе, 3 и 10 мая по выходному дню воскресенье, 4 и 11 мая по расписанию понедельника, 5 мая электрички поедут по расписанию среды, а 6 мая по четвергу.

Стоит отметить, что некоторые электропоезда и вовсе отменили на период майских праздников. Так, поезд № 6014/6013 Самара-Жигулёвское море , которые отправляется в 19:47, не будет курсировать 1, 2, 8 и 9 мая 2021 года. Также на 2, 3, 9 и 10 мая отменили электричку, которая отправляется со станции Жигулевское море в 8:18.