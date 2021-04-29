В Самарской области десять прививочных кабинетов будут работать до полуночи

В ближайшее время ожидаются новые поставки вакцины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Особой популярностью у горожан пользуются круглосуточные прививочные кабинеты, так как большинство людей могут сделать прививку только вечером из-за работы.

- Сейчас в регионе работают два прививочных кабинета – в Самаре и в Тольятти. В ближайшее время еще десять пунктов вакцинации будут работать до 24:00, - сказал министр здравоохранения Армен Бенян во время заседания оперштаба.

Кроме того, в скором времени в Самарскую область будет поставлено еще 73 тысячи доз вакцин от коронавируса. В настоящее время прививку сделали более 300 тысяч человек, из них почти 190 тысяч успешно завершили вакцинацию, пройдя второй этап.