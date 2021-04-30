В Самарской области на выходных ожидаются дожди

В Самаре будет дождливо и прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в Самарской области ожидаются дожди. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье местами по области пройдут дожди, при этом в пятницу осадков не ожидается. Погоду в Самарской области формирует циклоническое поле, при прохождении атмосферных фронтов идет дождь, усиливается ветер.

Ожидалось, что к концу рабочей недели погода стабилизируется и повысится температура. В субботу ожидают до 22 градусов тепла, в воскресенье снова будет лишь +11, +16 градусов. Ночью будет не более 11 градусов тепла.