Месси приедет на финальный матч "Крыльев Советов" в Кубке России

Брат известного футболиста хочет посмотреть игру с участием "Крыльев"

Родриго Месси, брат форварда испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля, планирует посетить финальный матч Кубка России по футболу, в котором самарские "Крылья Советов" сыграют с московским "Локомотивом". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игра пройдет 12 мая на стадионе в Нижнем Новгороде. Самарцы прошли в финал, сенсационно победив грозненский "Ахмат" в полуфинале.

Родриго Месси также, возможно, посетит игру между "Динамо" и ЦСКА 16 мая. Брат известного футболиста возглавляет агентство, главной целью которого является продвижение Лионеля.

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