На финальный матч "Крыльев Советов" в Кубке России организуют чартерный поезд

Самарские болельщики смогут поехать на игру в Нижнем Новгороде на поезде

На финальный матч "Крыльев Советов" в Кубке России, который состоится в Нижнем Новгороде, организуют чартерный поезд. Об этом говорится в сообщении самарского клуба.

Финальный матч Кубка, в котором самарские "Крылья Советов" сыграют с московским "Локомотивом", состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. В финал самарцы попали, сенсационно победив грозненский "Ахмат".

Поезд отправится из Самары 11 мая в 22:50 и прибудет в Нижний Новгород 12 мая в 14:53. обратно он поедет 13 мая в 1:30 и будет в Самаре в 17:30. Игра начнется в 21:00 по самарскому времени.

Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы, а матч планирует посетить брат известного футболиста Лионеля Месси.