В Самаре пенсионерка перевела телефонным мошенникам 12 млн рублей

В Самаре телефонные мошенники похитили у пожилой женщины 12 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 80-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам 12 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самаркой области.

Женщине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета могут похитить все деньги. И чтобы этого не произошло, нужно перевести накопления на «безопасные» счета. Доверчивая женщина выполнила все инструкции мошенников и перевела им 12 млн.

В полиции призывают жителей региона, особенно пожилых, быть бдительными и напоминают, что сотрудники банков не звонят своим клиентам с предложением перевести деньги на «безопасные» счета. Подобные разговоры необходимо сражу же завершать, а на сообщения аналогичного характера не отвечать.

Ранее в Самаре 80-летний мужчина перевел мошенникам почти 900 тысяч рублей.