В Самаре открыли самый большой "Дом предпринимателя"

Дмитрий Азаров принял участие в открытии центра Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На улице Молодогвардейской, 211 в Самаре торжественно открыли региональный центр "Мой бизнес". Он создан в рамках реализации нацпроектов и рассчитан на поддержку предпринимателей в области.

Это уже седьмой "Дом предпринимателя" в губернии. Нынешний - самый большой из все, его площадь - более 2,3 тысяч квадратных метров.

- Надеюсь, что такие центры мы сможем рассматривать и как центры развития кадрового потенциала, а также самореализации. Это одна из основных задач национальных проектов, инициированных президентом, - заявил на открытии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В здании два этажа. Там разместились гарантийный фонд области, региональный центр развития предпринимательства, информационно-консалтинговое агентство и центр поддержки экспорта.

Курирует проект по поддержке бизнесменов министерство экономического развития и инвестиций.

- В этом году мы планируем открыть еще три таких площадки. Уверен, что бизнес-сообщество высоко оценит функционал центра и возможности, которые теперь для них доступны, - обратился к предпринимательскому сообществу глава ведомства Дмитрий Богданов, также предложивший всем желающим использовать возможности нового центра.

Бизнесменам готовы помочь с любыми вопросами, которые касаются их профессиональной деятельности. Консультанты центра, в частности, с радостью расскажут о мерах поддержки. Тут же можно будет зарегистрироваться в качестве ИП, воспользоваться конференц-залами и не только.

Предприниматели уже поделились своими проектами с главой региона. Так, представитель Агентства стратегических инициатив Сергей Рыжов предложил властям объединиться с бизнесом для оборудования новых экологических территорий, привлекательных для туристов, а также создать сайт, на котором инвесторы смогут получать информацию о перспективных туристических проектах, к которым они смогут присоединиться. Дмитрий Азаров это начинание поддержал. В завершении мероприятия он вручил благодарственные письма бизнесменам, которые вносят свой вклад в развитие Самарской области.