В Самаре молодая женщина хотела починить телевизор и лишилась 8,5 тысяч рублей

Житель Рязанской области обманул молодую женщину в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодая женщина лишилась 8,5 тысяч рублей, обратившись к мастеру по ремонту телевизоров. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самаркой области.

По данным полиции, потерпевшая обратилась в один из интернет-сервисов и нашла объявление о ремонте. К ней приехал «мастер» сказал, что ему нужно 8,5 тысяч рублей якобы для заказа необходимых деталей. Получив деньги, неизвестный скрылся и перестал отвечать на звонки.

Полицейские установили личность мошенника через оператора связи. Им оказался 34-летний ранее судимый за подобные преступления житель Рязанской области. Как выяснилось, мужчина приобрел билет на поезд в Рязань, его задержали на конечной станции. В содеянном он в итоге сознался и рассказал, что деньги уже потратил, а телевизор ремонтировать и не планировал.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.