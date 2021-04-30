Благодаря поправкам в закон о занятости самарцам будет проще найти работу

Профсоюзы помогут жителям Самарской области решить проблемы с работой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Закон о занятости хотят сделать более современным. О важности поправок в него, предложенных партией "Единая Россия", 29 апреля говорили в Федерации независимых профсоюзов.

Поддерживает инициативу и профсоюзный лидер Самарской области Дмитрий Колесников. Он заявил, что во время пандемии местные профсоюзы помогали тем, чьи права нарушали на рабочем месте. Все обращения были рассмотрены.

- Нужно продолжать работать над совершенствованиями изменений в трудовом законодательстве. Все участники трудового договора должны в него включиться, - отметил Колесников.

Председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина в свою очередь подчеркнула, что "Единая Россия" во время распространения коронавируса показала себя как надежный социальный партнер. Труд медиков охранялся, особенно тщательно следили за оплатой работы тех, кто находился в "красной зоне".

Обсуждение проходило после того, как 20 апреля госдума приняла поправки "Единой России" в закон о занятости. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда - в том числе, с помощью портала «Работа в России».