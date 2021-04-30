В Самаркой области снова много летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 170 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 61 513 человек. Из них выздоровели 58 634 пациента, в том числе, 180 за прошедшие сутки.

В регионе снова зафиксировали 15 летальных исходов. В последние две недели это число практически не снижается. Всего умерли 1 497 человек среди заразившихся.

В целом по стране 8 731 заболевший в 82-х регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 4,8 млн человек.