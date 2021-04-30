Алкоголь на 9 мая в Самаре продавать не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 9 мая в центре города не будут продавать алкоголь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Запрет введен на следующих улицах в центральной части города:

- на улице Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской);

- на улице Галактионовской (от ленинградской до Вилоновской);

- на улице Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской);

- на улице Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской);

- на улице Молодогвардейской (от Ленинградской от Студенческого переулка);

- на улице Максима Горького (от Красноармейской до Вилоновской);

- на улице Лесной (от Осипенко до Северо-Восточной магистрали).

Ограничения будут действовать 9 мая с 8 до 23 часов, а на Лесной - с 14 до 23 часов.