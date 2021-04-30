Самарским предпринимателям разрешили оформлять микрозаймы под 1 % годовых

Помощь оказывают тем, кто занимается социально-ориентированным бизнесом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У социальных предпринимателей появилась возможность оформлять в Гарантийном фонде микрозаймы под 1 % годовых. Главное, чтобы их проекты были направлены на помощь обществу.

- Бизнесмены смогут получить «дешевые деньги» для реализации своих проектов. Мы также учли тот факт, что социальные предприятия часто нуждаются в небольших суммах, поэтому мы снизили для них минимальный порог выдачи до 100 тысяч рублей, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году Гарантийный фонд уже представил три новых программы для субъектов МСП. Ставка по ним составляет от 3,75% до 5 % годовых. У бизнесменов из Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, работающих в приоритетных отраслях, она еще ниже - 2,5 %. На реализацию проектов можно получить до 5 млн рублей на 2 года. Также Фонд помогает начинающим предпринимателям: они могут взять микрозаймы на имущество и пополнения средств, которые используются в работе. Ставка до - 5 %, ГФ готов выделить до 2 млн рублей.

Как отметила гендиректор ГФСО Юлия Красина, для получения льготных микрозаймов предприниматели должны состоять в реестре "социальных". Обратиться за поддержкой можно по адресу: Самара, Молодогвардейская, 211, 2 этаж или в Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б (БЦ «Квадрат»), вход №1, 5 этаж, офис. 508. Проконсультироваться по этому поводу также есть возможность на сайте mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.