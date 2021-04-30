С начала пандемии в Самарской области умерли почти 1,5 тысячи человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области больше всего заразившихся коронавирусом нашли в областной столице, где 80 новых случаев. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Следом за Самарой идут Тольятти (20) и Новокуйбышевск (15). Всего в регионе 170 новых случаев.

По прежнему много летальных исходов. На этот раз умерли 15 человек. Среди них семеро мужчин в возрасте от 58-ми до 80-ти лет и восемь женщин от 57-ми до 96-ти лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 61 513 человек, из которых выздоровели 58 634, умерли - 1 497.