С начала пандемии в Самарской области умерли почти 1,5 тысячи человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За прошедшие сутки в Самарской области больше всего заразившихся коронавирусом нашли в областной столице, где 80 новых случаев. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.
Следом за Самарой идут Тольятти (20) и Новокуйбышевск (15). Всего в регионе 170 новых случаев.
По прежнему много летальных исходов. На этот раз умерли 15 человек. Среди них семеро мужчин в возрасте от 58-ми до 80-ти лет и восемь женщин от 57-ми до 96-ти лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями.
Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 61 513 человек, из которых выздоровели 58 634, умерли - 1 497.