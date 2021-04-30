Тренера самарского ЦСК ВВС отправили в колонию строгого режима

На первом из заседаний мужчина признал вину Фото: Александра БУДАЕВА

Волжский районный суд приговорил самарского тренера к реальному лишению свободы за присвоение 500 патронов.

Напомним, Игорь Борисов в ЦСК ВВС работал с 2012 года, с 2019 года стал тренером спортивной школы олимпийского резерва. Годом позже был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области по подозрению в присвоении боеприпасов.

По версии следствия, подотчетные патроны он пытался продать «на сторону». Ущерб оценили в шесть с половиной тысяч рублей.

Из ЦСК ВВС мужчину уволили, уголовное дело возбудили по ч.3 ст.226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

На первом заседании в суде Борисов вину признал, но журналистам ситуацию комментировать отказался. В итоге его признали виновным и приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

Бывший тренер пытался обжаловать приговор, но Самарский областной суд оставил решение районных коллег в силе.

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