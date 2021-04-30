В Самаре 1 мая ожидается сильный ветер

В Самарской области ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По прогнозам, в субботу, 1 мая ожидаются порывы до 16-21 м/с. В таких условиях из дома выходить не советуют, а если все же вышли, то не нужно укрываться от ветра около стен домов - с крыш может сорвать кровлю.

Опасность представляют также неустойчивые рекламные конструкции, деревья и остановки общественного транспорта. Прятаться от ветра нужно в подъездах или подземных пешеходных переходах.

В целом на выходных ожидается ветренная и дождливая погода.