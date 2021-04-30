В Тольятти гаражный бутлегер пытался подкупить полицейского

Страж порядка остался глух к зову денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти Олег Владимирович может стать фигурантом уголовного дела о коррупции после того, как попытался подкупить полицейского. Их знакомство началось с того, что стражи порядка обнаружили гараж с контрафактным алкоголем.

- В гаражах на Московском проспекте были обнаружены 32 пластиковые «пятилитрушки» с прозрачной жидкостью с запахом спирта и еще 38 таких же бутылок с жидкостью темного цвета, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Владелец всего этого «богатства» - Олег Владимирович – попытался «договориться» с полицейскими и выложил весомый аргумент – 50 тысяч рублей наличкой. Но майор полиции, оформлявший «находку», к голосу денег остался глух. А на Олега Владимировича после этого собрали еще и материалы за попытку подкупа полицейского при исполнении.

По факту произошедшего проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела или дел пока не принято.