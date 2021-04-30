Под Самарой начали убирать свалку, на которую пожаловались жители

После запросов и публикации в "КП" мусор начали убирать. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В поселке Черноречье под Самарой начали убирать незаконную свалку мусора. После публикации в «Комсомольской правде» местные власти обратили внимание на разбросанный по полям мусор и приступили к его уборке.

- Мусор начали убирать! – рассказали журналисту «КП-Самара» местные жители. - Ассенизаторы все еще сливают содержимое бойлеров в поля, но огромной кучи мусора уже нет и вроде как даже овраг засыпают.

Напомним, жители поселка обратились в редакцию в надежде обратить внимание властей на многолетнюю свалку мусора в окрестностях. Они рассказали, что бытовые и строительные отходы сваливают в нелегальном карьере и вдоль дорог, а ассенизаторские машины сливают канализацию прямо в поле рядом с заброшенной фермой. Районные власти заявили, что никаких жалоб к ним не поступало, и никакой свалки здесь быть не должно. Однако после запросов из «Комсомолки» на место выехали эксперты как из администрации, так и от регоператора по обращению с ТКО - ООО «Экостройресурс». В результате загрязненные места обнаружили и запротоколировали, а сейчас мусор начали вывозить.

После получения запроса из редакции проверку начала и районная прокуратура.

- Жалобы от населения по поводу свалки не поступали. Однако по изложенным в запросе фактам прокуратурой Волжского района Самарской области начала проверка, - сообщили в ведомстве.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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