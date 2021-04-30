Самарцам покажут монеты в честь Великой отечественной войны

Вход на выставку свободный. Фото: предоставлено "Комсомолке"

30 апреля в историческом парке «Россия – моя история» открылась фотовыставка Банка России «Истории Победы». В экспозицию вошли 19 увеличенных изображений памятных монет со знаковыми событиями Великой Отечественной войны. Такие монеты в разное время выпустил Центробанк. Так, например, на 10-рублевой монете в честь 55- летия Победы самарцы могут увидеть фрагмент легендарного снимка «Комбат» - на нем изображен командир с пистолетом в руке, поднимающий солдат в атаку. Также на монетах запечатлен подвиг тружеников тыла.

— Фотовыставка «Истории Победы» — это продолжение одноименного виртуального проекта Банка России, который был запущен в 2020 году к 75- летию Победы, - пояснила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Самарская область в годы войны была кузницей оружия Победы, эта часть истории также нашла отражение в памятных монетах.

Всего в Советском Союзе и России с 1965 года было выпущено более 150 монет, посвященных событиям, людям и ключевым датам войны .

Выставку можно посетить в историческом парке «Россия – моя история» до 30 мая. Вход свободный.