Граффити Покраса Лампаса утонули в Волге

Местные жители переживают за состояние краски Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре продолжается сброс воды на Жигулевской ГЭС. Уровень воды в Волге на 30 апреля составляет 31,89. Жители Самары поделились фотографиями с набережной на Маяковском спуске.

- Вот так сейчас выглядит набережная, как бы не облезли граффити Покраса, - пишет автор публикации.

Напомним, Жигулевская ГЭС начала пропуск паводковых вод с 20 апреля. Сбросы воды продляться до 10 мая, пик запланирован на 3 мая, далее начнется постепенное уменьшение потока воды.

Ранее видеоблогер заснял последствия подъема уровня воды на пляже напротив Ладьи. На кадрах видно, что пляж и установленные там детские площадки затоплены водой.