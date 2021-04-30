Жители Тольятти добились решения проблемы с вечной пробкой на Приморском бульваре

На сложном участке в Тольятти сделают реконструкцию

В пятницу, 30 апреля, в Тольятти состоялось совещание с новым главой города Николаем Ренцем, муниципальными депутатами и общественниками. Чиновники подняли вопрос о ситуации на Приморском бульваре, где более десяти лет автолюбители собираются в огромную пробку.

- Каждый год ситуация усугубляется, так как в Подстепках активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Было несколько попыток изменить ситуацию, но дальше проекта дело не сдвинулось, - рассказал эксперт регионального ОНФ Сергей Лушин.

На совещании был представлен актуализированный проект реконструкции автодороги на выезде из поселков Подстепки и Приморский по Приморскому бульвару на Московское шоссе в Тольятти. На первом этапе планируется расширение дороги до четырех полос, а также в планах организовать автомобильную развязку на пересечении шоссе и проспекта.

- В настоящее время проект находится на стадии завершения, в конце июля 2021 года планируется завершить процедуру экспертизы. В этом же году планируется найти средства на начало строительных работ из средств областного и местного бюджета, - рассказали в правительстве Самарской области.

К началу декабря планируется подготовить проект второго этапа реконструкции, который поможет разгрузить перекресток Приморский проспект – обводная дорога поселка Приморский. Здесь также расширят дорожное полотно и организуют развязку.

- Все этапы должны быть завершены к 2022 году. Понимаю, что сроки напряженные, но нужно как можно скорее исправить имеющуюся ситуацию, - отметил Дмитрий Азаров.