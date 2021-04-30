В Самарской области на 1 мая будет гроза и сильный порывистый ветер

Погода на майские не обрадует самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в регионе 1 мая 2021 года. В Самаре на праздник Весны и Труда ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.

Днем, 1 мая, в Самаре ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов, а ветер будет дуть с юга с порывами до 18 м/с.

В ночь в Самарской области также ожидается умеренный дождь, гроза. Температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 градусов. Ветер поменяет направление на юго-западный и немного стихнет до 12 м/с.