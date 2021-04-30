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Общество30 апреля 2021 20:36

Самарский депутат Александр Живайкин посетил многодетные семьи в преддверии Пасхи

Единоросс привез для православных семей из Кинеля праздничные куличи
Валерий СОКОЛОВ
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Многодетные семьи были рады визиту единоросса

Многодетные семьи были рады визиту единоросса

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин приехал к многодетным семьям из Кинеля накануне праздника Светлой Пасхи и подарил пасхальные куличи.

Семья Терехиных известна не только в Кинеле, но и в ближайших районах губернии. В многодетной семье священнослужителя Сергея и домохозяйки Татьяны шестеро детей. Глава семейства, помимо служения в церкви, работает наставником для воспитанников спортивного клуба «Пересвет».

Также депутат посетил дом Черновых, у которых растут трое ребятишек.

- Пасхальные дни – время чудес, когда дети особенно ждут подарка. Очень приятно, что нашим депутатом многие годы избирается Александр Иванович. Он всегда с нами – и в трудности и в радости, - сказала многодетная мама Татьяна Чернова.

По словам Александра Живайкина, для него праздник Пасхи всегда занимал особое место среди всех остальных. Депутат вспоминает свое детство, когда бабушка пекла румяные куличи и вся семья красила яйца.

- Дарить подарок на Пасху – значит предлагать разделить близким с тобой по духу людям свое счастье и радость,- рассказал Александр Живайкин.