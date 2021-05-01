В Тольятти во дворе дома на Московском проспекте сбили мальчика на самокате

По факту случившегося проводится проверка Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 30 апреля, в Тольятти в одном из дворов автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который ехал на самокате. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

- По предварительным данным, около половины шестого вечера, 49-летний мужчина на автомобиле Лада Веста допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода в жилой зоне дома №55 по Московскому проспекту, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП, мальчик получил травму головы, его на скорой доставили в больницу. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.